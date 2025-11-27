علی مسکینی، ملی‌پوش وزن منهای ۶۰ کیلوگرم کاراته ایران، در سومین مبارزه مرحله گروهی مسابقات جهانی کاراته مصر مقابل نماینده اوکراین به تساوی رسید و با همین نتیجه راهی مرحله حذفی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسکینی که پیش از این یک شکست مقابل استفانوس ژنوس از یونان و یک پیروزی قاطع ۹ بر صفر برابر محمد کابوره از بورکینافاسو به دست آورده بود، در دیدار سوم برابر نیکیتا فیلیپو به تساوی بدون امتیاز رسید.

با ثبت این نتیجه و جمع امتیازات مرحله گروهی، مسکینی از گروه سوم صعود کرد و در ادامه رقابت‌ها باید در مرحله حذفی برابر حریف بعدی قرار بگیرد.