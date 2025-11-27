پخش زنده
مسابقات کراسفیت (تمرینات ویژه تناسب اندام) ویژه گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقات کراسفیت با حضور ۴۰ ورزشکار بسیجی در شهرستان نقده برگزار شد.
سرهنگ پاسدار محمد زوار فرمانده سپاه شهرستان نقده از برگزاری مسابقات کراسفیت بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج با حضور ۴۰ ورزشکار بسیجی در شاخههای قدرت، استقامت و چابکی با شدت در حال برگزاری است.
برترینهای این دوره به مسابقات استانی بسیج راه خواهند یافت.
کراسفیت (انگلیسی: CrossFit) برنامه تمرینی برای تناسب اندام است که شامل حرکات عملکردی متنوع و پیوسته با شدت بالاست.