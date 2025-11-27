دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های مازندران :دانشجویان با ارائه تحلیل‌های منصفانه و مطالبه‌گری آگاهانه، به شفافیت و سلامت انتخابات کمک می کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های مازندران در نشست با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور با تأکید بر نقش جریان دانشجویی در ارتقای سلامت انتخابات گفت: دانشجویان همواره موتور محرک آگاهی‌بخشی در جامعه بوده‌اند و در فرآیند انتخابات نیز می‌توانند با ارائه تحلیل‌های منصفانه و مطالبه‌گری آگاهانه، به شفافیت و سلامت انتخابات کمک کنند.

وی افزود: هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی در مازندران، خود را موظف می‌داند که انتخاباتی قانونی، شفاف و همراه با رعایت کامل حقوق نامزد‌ها و مردم برگزار کند.

علی طالبی ورکلایی ادامه داد: در انتخابات شوراها، هر رأی مردم به معنای اعتماد به داوطلبانی است که قرار است در مدیریت شهری یا محلی نقش‌آفرین باشند که ما وظیفه داریم از این رأی صیانت کنیم و بنابراین نظارت دقیق، بدون جانبداری و بدون اعمال سلیقه مبنای کار ماست.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی مازندران گفت: شما جوانان علاوه بر علم آفرینی و توسعه علم نقش بسزایی در حرکت و بیداری جامعه دارید و با روحیه حقیقت‌جویی‌تان می‌توانید در مقابله با شایعات انتخاباتی، ارتقای دانش سیاسی جامعه و تشویق مردم به مشارکت مسئولانه نقش‌آفرینی کنید و دانشگاه همیشه یکی از پایگاه‌های اصلی رشد مردم‌سالاری بوده است.

طالبی ضمن قدردانی از بسیج دانشجویی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند امیدآفرینی و مشارکت فعال مردم است که حضور آگاهانه دانشجویان در کنار مردم، زمینه‌ساز انتخاباتی پرشور و مسئولانه خواهد بود و ما نیز در هیأت عالی نظارت با تمام ظرفیت‌ها تلاش می‌کنیم انتخاباتی سالم، آرام و قانونمند برگزار شود.