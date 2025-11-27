به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی در نمایش اقتدار فدائیان ولایت در خواف با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با ایمان و باور عمیق مردم به ارزش‌ های الهی بیمه شده است، گفت: انقلاب اسلامی دشمنان خود را ذلیل کرده و این اقتدار، برخاسته از حضور مردمی است که به قدرت خداوند متعال ایمان دارند.

حجت‌ الاسلام علیرضا جوانشیری با اشاره به تعبیر امام خمینی‌ (ره) درباره بسیج به عنوان «لشکر مخلص خدا»، افزود: ملتی که به قادر بودن و حکیم بودن خدا معتقد است، نه بن‌ بست می‌ پذیرد و نه در برابر تهدیدها دچار اضطراب می‌ شود.

وی با بیان اینکه منشا و مصدر همه حوادث عالم خداوند است، اظهار کرد: ملتی که به خدا تکیه دارد، «لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» است؛ چنین ملتی نه ترس، نه یأس و نه شکست‌ پذیری دارد.

حجت‌ الاسلام جوانشیری با اشاره به جنگ اطلاعاتی، امنیتی علیه جمهوری اسلامی، بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه‌ ای که ۱۳ کشور اروپایی با تمام ظرفیت اطلاعاتی و تجهیزات پیشرفته وارد شدند، اراده آنان بر حذف جمهوری اسلامی بود، اما اراده الهی بر بقای آن قرار گرفت و دشمنان رسوا شدند.

وی با بازخوانی سخنان یکی از شهدای دفاع مقدس درباره قضا و قدر الهی گفت: شهدا معتقد بودند انسان بیش از یک مرگ ندارد، پس چرا باید عمر را صرف ترس و نگرانی کند، جهاد، راه بندگی است و شهادت، فوزی عظیم در مسیر تحقق ارزش‌ های الهی است

مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ملت ایران از تهدیدهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و سلاح‌ های آنان هراسی ندارد، افزود: همان‌ گونه که موسی از فرعون نترسید و ابراهیم در برابر نمرود ایستاد، امروز نیز ملت ایران با منطق توحیدی و اتکا به قدرت خدا، مقتدر و استوار ایستاده است.

او تصریح کرد: فرعون بود که باید از موسی می ترسید و نمرود بود که باید از ابراهیم هراس می داشت، امروز نیز دشمنان باید از ملتی بترسند که پشتوانه‌ اش ایمان، باور الهی و اتکال به خداوند متعال است.