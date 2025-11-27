به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت الله بستامی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی و ایجاد درگیری منجر به ضرب و جرح چهار شهروند در یکی از محلات شهرستان ایذه، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد چهار نفر با دو دستگاه موتورسیکلت اقدام به درگیری و سپس تیراندازی با سلاح شکاری کرده‌اند و از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از دو ساعت تلاش و با انجام شگرد‌های اطلاعاتی، چهار عامل تیراندازی و درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی ضربتی آنها را بازداشت کردند.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری که در عمل مجرمانه از آن استفاده شده بود و دو دستگاه موتورسیکلت از مخفیگاه متهمان، اظهار کرد: در بررسی اولیه، علت و انگیزه این عمل مجرمانه، اختلافات شخصی و ایجاد رعب وحشت عنوان شده است.

سرهنگ بستامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم و به ویژه برخورد با جرایم خشن، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.