فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری عاملان تیراندازی منجر به جرح در کمتر از دو ساعت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت الله بستامی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی و ایجاد درگیری منجر به ضرب و جرح چهار شهروند در یکی از محلات شهرستان ایذه، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد چهار نفر با دو دستگاه موتورسیکلت اقدام به درگیری و سپس تیراندازی با سلاح شکاری کردهاند و از محل متواری شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از دو ساعت تلاش و با انجام شگردهای اطلاعاتی، چهار عامل تیراندازی و درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی ضربتی آنها را بازداشت کردند.
وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری که در عمل مجرمانه از آن استفاده شده بود و دو دستگاه موتورسیکلت از مخفیگاه متهمان، اظهار کرد: در بررسی اولیه، علت و انگیزه این عمل مجرمانه، اختلافات شخصی و ایجاد رعب وحشت عنوان شده است.
سرهنگ بستامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم و به ویژه برخورد با جرایم خشن، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.