به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روایت مردمی که راه علاج مهار سیلاب در روستاییشان را در آبخیزداری دیدند. در مساحت ۱۲۵ میلیون هکتاری حوزه‌های آبخیز کشور تاکنون در کمتر از ۳۰ آن آبخیزداری انجام شده است.

محمد فرامرز مدیرکل دفتر سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی گفت:حدود ۳۴ میلیون هکتارم عملت آبخیزداری یا شده یا در حال اجراست.

شیوه‌ای که بیش از ۷۰ سال است که بر اجرای آن در کشور برای حل مشکلات محیط زیستی و کم آبی تأکید شده .

محمد فرامرز مدیرکل دفتر سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی گفت: دلیلش اینه که در گذشته ما خیلی با بحران‌های مثل بحران‌های الان مواجه نبودیم که اون مسئله اهمیت و تأثیر آبخیزداری رو در مسائل آب بدونیم.

به گفته رئیس انجمن آبخیزداری ۹۰ از اعتبارات در حوزه آب به مدیریت منابع آب سطحی اختصاص داده می‌شود و ۱۰ به منابع آب زیرزمینی.

علی طالبی رئیس انجمن آبخیزداری گفت: آن توجهی که باید آبخیزداری بشود نمی‌شود. کل اعتبارات آبخیزداری به اندازه اعتبارات یک سد در وزارت نیرو نیست و این باعث تأسف هست.

محمد تقی امان پور کارشناس آبخیزداری گفت: شیرین‌سازی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به ایران مرکزی یک قراردادی است که ۲۰ میلیارد دلار هزینه آن است. برای اینکه ۱ و ۶ میلیارد متر مکعب آب شیرین بشود با کمتر از همین ۲۰ میلیارد می‌شود۱۰ میلیارد متر مکعب آب تولید کرد و بیشتر با آبخیز داری با آبخوان داری.

در ۱۲۰ هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور در طول یک سال گذشته با مشارکت مردم آبخیزداری شده.

محمد تقی امان پور کارشناس آبخیزداری افزود: اگر تصور این باشد که باید دولت بیاد و پول بده به دستگاه دولتی که برود آبخیزداری بکند قطعاً وضع ما از اینم که هست بدتر خواهد بود. چون مدیریت رو باید دولت انجام بده و دستگاه دولتی و اجرا را مردم باید انجام بدهد.

در سال اول برنامه هفتم باید ۴ میلیون هکتار آبخیزداری و آبخوانداری انجام می شد که فقط در حدود ۴۰۰ هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور انجام شده است.

محمد فرامرز مدیرکل دفتر سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی گفت: اگر در گذشته اقدامات متناسب‌تری انجام میشد در حوزه آبخیزداری ما مشکلاتمون نسبت به آن چیزی که الان هست خب مسلماً کمتر بود.

بر اساس برنامه هفتم تا پایان برنامه باید در ۲۰ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور آبخیزداری و آبخوانداری انجام شود.