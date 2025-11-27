به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت شنا خراسان رضوی گفت: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادها و معرفی آنها به لیگ برتر شنا خراسان رضوی برگزار می‌ شود.

حسین گرایلی افزود: در این جشنواره شناگران سنین ۸ تا ۱۵ سال در ۶ رده سنی به مصاف هم می‌ روند.

وی ادامه داد: در این رقابت ها ۲۵۰ شناگر در قالب ۷ تیم از ۶ شهرستان خراسان رضوی حضور دارند.

گرایلی گفت: این مسابقات در چهار بخش شنای آزاد، کرال پشت، قورباغه و پروانه برگزار می‌ شود.

در خراسان رضوی بیش از ۷۰۰ شناگر در ۱۲ مدرسه شنا فعالیت می کنند.

چهارمین جشنواره رده‌های سنی شنا خراسان رضوی یازدهم دی ماه برگزار خواهد شد.