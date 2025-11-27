دادستان عمومی و انقلاب گتوند، از کشف و پلمب یک کارگاه غیرمجاز تولید زغال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران رومیانی اظهار کرد: این کارگاه در پی دریافت گزارش‌های مردمی و پس از صدور دستور قضائی با ورود عوامل انتظامی شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن مقدار قابل توجهی اقلام مرتبط با تولید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

دادستان گتوند افزود: محل مورد بازدید یک کارگاه مجهز، فعال و سازمان‌یافته برای تولید غیرمجاز زغال بوده و در مقیاس انبوه فعالیت می‌کرد.

وی با اشاره به رویکرد «جرم‌شناسی سبز» و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از تخریب و هرگونه فعل زیان‌بار به محیط زیست انجام شد.

رومیانی تأکید کرد: دستگاه قضائی در راستای حفظ حقوق عمومی مردم، با هرگونه فعالیت بدون مجوز قانونی و مواردی که با سلامت جامعه در ارتباط باشد، برخورد قانونی خواهد کرد.