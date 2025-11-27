مهدی خانمحمدی جانباز ۷۰ درصد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که سال ۶۲ بر اثر انفجار خمپاره به درجه جانبازی نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مهدی خانمحمدی دلاور مردی از خطه روستای هزاوه که دوران نوجوانی در کنار پدر به کار کشاورزی مشغول بود.

دریا دل خانمحمدی با شروع جنگ تحمیلی سال ۱۳۶۱ برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی لباس سربازی را برتن کرد و به نیروی دریایی ارتش ملحق شد و با گذراندن دوره آموزشی فشرده برای نبرد با دشمن بعثی و پاسداری از مرز‌های آبی به منطقه عملیاتی اعزام شورای دل مهدی خانمحمدی پس از ماه‌ها حضور در جبهه نهم تیرماه سال ۶۲ در اروندکنار بر اثر اصابت خمپاره از ناحیه هر دو چشم مجروح و به درجه جانبازی نائل آمد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی ۲۲ شهید و ۱۲ جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

هفتم آذر به پاس رشادت‌ها و دلاور مردی‌های نیروی دریایی ارتش در دفاع از مرز‌های آبی کشور روز نیروی دریایی نامگذاری شده است.