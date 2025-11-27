به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر اقدام مجرمانه افرادی در زمینه جعل گذرنامه و مدارک اقامتی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات شهرستان فلاورجان قرارگرفت.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: مأموران پس از بررسی دقیق و اطمینان از درستی موضوع ضمن هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهمان اعزام و در عملیاتی هوشمندانه ۳ متهم را دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار قانونی روانه زندان شدند.