«کامران فانی» کتابدار و محقق پیشکسوت همچنان تحت مراقبت پزشکان و در بیمارستان بستری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این چهره ماندگار فرهنگی که مدتی است دچار عوارض ناشی از سکته مغزی است.

کامران فانی، هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا بستری است.

این پژوهشگر و مترجم نام آشنا چند سالی به دلایل نامعلومی از محافل عمومی و اجتماعی دور مانده بود و بعد از این که مشخص شد در خانه سالمندان بستری است، به بیمارستان منتقل شد.

کامران فانی در سال ۱۳۵۲ از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرفت.

او از سال ۱۳۵۹ در کتابخانۀ ملی ایران کار می‌کرد و عضو هیئت علمی، مشاور ریاست و عضو شورای عالی مشاوران این کتابخانه است.

فانی همچنین عضو هیئت امنای کتابخانه مجلس و عضو شورای عالی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است.