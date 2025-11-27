پخش زنده
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: یکی از ویژگیهای منحصر بفرد شهید فخریزاده، ایجاد ارتباط و پیوند میان دانشگاه، صنعت و علوم مختلف بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ امیر سرتیپ عزیز نصیر زاده در آستانه سالگرد شهادت شهید محسن فخری زاده در دیدار با خانواده این دانشمند شهید افزود: شهید فخری زاده ظرفیتهای موجود کشور را در حوزههای مختلف به خوبی شناسایی کرده و اجماع کرده بود.
وی با اشاره به اینکه انگیزه الهی در کارهای شهید فخری زاده حرف اول را میزد بیان کرد: همین دلیل باعث شده که حتی در حال حاضر هم تیم شهید فخری زاده، از جسارت و اراده بسیار قوی برخوردار و از شکستها ترسی نداشته باشند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: شهید فخری زاده اعتقادی به کار تقلیدی نداشت و به دنبال کشف پدیده و نظریههای جدید بود و همین ویژگی این دانشمند شهید، برای پژوهشگران و جوانان کشور به جا مانده است.
امیر سرتیپ عزیز نصیر زاده با بیان اینکه شهید فخری زاده همواره برای ارتقا و قدرتمندی کشور تلاش میکرد افزود: دشمنان کشور بدانند که ترور یک دانشمند، راه علم و فناوری در کشور قطع نخواهد شد؛ زیرا شهید فخری زاده، دانشمندان زیادی را آموزش و پرورش داد و همان جوانها راه شهید فخری زاده و دیگر شهدا دانشمند را ادامه خواهند داد.
وی تاکید کرد: مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدرت و تلاش بیشتر راه شهید فخری زاده را ادامه خواهد داد تا به اهدافی که این دانشمند شهید تبیین کرده بود برسد.
شهید محسن فخری زاده رئیس سازمانِ پژوهش و نوآوریِ وزارت دفاع، هفتمِ آذر ۱۳۹۹ به دست عوامل صهیونیستها در منطقه آبسرد دماوند، ترور شد.