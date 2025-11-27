با هدف ترویج ازدواج آسان وکمک به نیازمندان ۵ سری جهیزیه از سوی خیران مرکز خیریه سولدوز به نو عروسان اهدا شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول مرکز خیریه سولدوز شهرستان نقده گفت: برای ترویج ازدواج آسان و الگو گیری از حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) ۵ سری جهیزیه از سوی خیرین این مرکز تهیه شده است .

مهدی علوی افزود: این جهیزیه ها شامل ۵ قلم کالای اساسی از جمله یخچال ، تلویزیون ، فرش ، جارو برقی و اجاق گاز هر کدام به ارزش یکصد و بیست میلیون تومان است که با مشارکت خیرین , موسسه صاحب الامر تهران و مرکز نیکوکاری تهیه و اهدا شده است .

در این مراسم که با حضور مسئولین برگزار شد فرماندار شهرستان نقده نیز هدایایی به نو عروسان اهدا کرد .

مجموع ارزش جهیزیه اهدایی ۶۰۰ میلیون تومان است .