در گرامیداشت هفته بسیج گلزار شهدای آذربایجان غربی، عطرافشانی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بسیج و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و مسئولان، مزار شهدای آذربایجان غربی، عطرافشانی و گلباران شد.

جمعی از مسئولان و بسیجیان شهرستان ارومیه در مزار شهدای این شهر حاضر شده و با عطر افشانی و غبارروبی با آرمان‌های شهدا و انقلاب تجدید میثاق دوباره بستند



بمناسبت هفته بسیج با حضور مسئولان و خانواده های معظم شهدا مزار شهدا در باروق غبارروبی و گلباران شد.

در چهار برج نیز حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بار دیگر بر ادامه راه آنان تأکید کردند.