

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی طی رصد اطلاعاتی مشخص شد افرادی در شهرستان نور اقدام به قاچاق گازوئیل به صورت عمده و شبکه ایی و عرضه خارج از شبکه به استان‌های همجوار می‌کنند.

سرهنگ سامع خورشاد افزود: کارگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران طی اقداماتی اطلاعاتی، محل دپوی سوخت را در یکی از دامداری‌های منطقه شناسایی و یک خودرو نیسان را حین بارگیری سوخت و خروج از دامداری مشاهده و ضمن توقیف خورو، راننده را دستگیر کردند.

او ادامه داد: در بازرسی از محل دپو و خودروی توقیفی، ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت نفت گاز قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع کشف و متهم اصلی که سرشبکه این باند بوده به همراه ۴ همدست دیگرش مورد شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در بررسی صورت گرفته از حساب‌های بانکی افراد این باند درآمد حاصل از فروش سوخت بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال بوده است.

سرهنگ خورشاد با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی و سپس با قرار مناسب روانه زندان شدند.