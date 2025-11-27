پخش زنده
امروز: -
مراسم کلنگزنی واحد ریختهگری فولاد با ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ تن و ایجاد ۶۰ فرصت شغلی در سه شیفت کاری در شهرستان هریس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،واحد ریختهگری فولاد با سرمایهگذاری تخمینی ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۴۴۱۱ مترمربع و با ۲۲۰۰ مترمربع زیربنا احداث میشود. ماده اولیه این کارخانه آهن اسفنجی خواهد بود.
محمد عبداللهی فرماندار هریس در این مراسم با اشاره به نقش سرمایهگذاری در توسعه شهرستان اظهار داشت:در مناطقی که از امنیت و آرامش پایدار برخوردار باشند سرمایهگذاری، اشتغالزایی و در نتیجه توسعه اقتصادی با سرعت بیشتری شکل میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه اشتغال رکن اصلی توسعه در هریس است افزود: فرمانداری با تمام توان از سرمایهگذاران حمایت کرده و برای رفع مشکلات و موانع پیشروی آنان آماده است.
فرماندار هریس ضمن تقدیر از سرمایهگذاران طرح، خواستار استفاده از نیروی کار بومی در مراحل مختلف اجرای پروژه شد و گفت:این کارخانه هیچگونه آلایندگی زیستمحیطی نداشته و از فناوری روز دنیا بهرهمند است.
عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه تحقق چنین سرمایهگذاریهایی موجب ایجاد امید و نشاط در منطقه میشود خاطرنشان کرد: اشتغالزایی مستقیم این واحد صنعتی میتواند سطح امید به آینده و رضایتمندی مردم را در شهرستان افزایش دهد و ما با تمام توان از اینگونه طرحها حمایت میکنیم.