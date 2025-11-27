به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،واحد ریخته‌گری فولاد با سرمایه‌گذاری تخمینی ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۴۴۱۱ مترمربع و با ۲۲۰۰ مترمربع زیربنا احداث می‌شود. ماده اولیه این کارخانه آهن اسفنجی خواهد بود.

محمد عبداللهی فرماندار هریس در این مراسم با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه شهرستان اظهار داشت:در مناطقی که از امنیت و آرامش پایدار برخوردار باشند سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و در نتیجه توسعه اقتصادی با سرعت بیشتری شکل می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اشتغال رکن اصلی توسعه در هریس است افزود: فرمانداری با تمام توان از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و برای رفع مشکلات و موانع پیش‌روی آنان آماده است.

فرماندار هریس ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاران طرح، خواستار استفاده از نیروی کار بومی در مراحل مختلف اجرای پروژه شد و گفت:این کارخانه هیچ‌گونه آلایندگی زیست‌محیطی نداشته و از فناوری روز دنیا بهره‌مند است.

عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌هایی موجب ایجاد امید و نشاط در منطقه می‌شود خاطرنشان کرد: اشتغالزایی مستقیم این واحد صنعتی می‌تواند سطح امید به آینده و رضایتمندی مردم را در شهرستان افزایش دهد و ما با تمام توان از این‌گونه طرح‌ها حمایت می‌کنیم.