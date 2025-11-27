هنجار شکن قمه به دست که در شهرستان نور اقدام به برهم زدن نظم عمومی و تخریب خودروی شهروندان کرده بود دستگیر شد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده انتظامی شهرستان نور گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر حضور فردی قمه به دست و معلوم الحال در خیابان و ایجاد رعب و وحشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهدوی افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت، متهم سابقه دار را در کمترین زمان ممکن دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه قمه کشف و ضبط گردید.

او با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد، ادامه داد پلیس به هنجار شکنان و اراذل و اوباش هشدار جدی می‌دهد در صورتی که با رفتار‌ها و حرکات هنجارشکنانه خود قصد بر هم زدن نظم عمومی را داشته باشند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد