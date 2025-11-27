مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل از انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت توسعه گردشگری ایران با هدف توسعه گردشگری سلامت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از میراث فرهنگی اردبیل، جلیل جباری گفت: در روز اول همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل تفاهم‌نامه همکاری بین استانداری اردبیل، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و شرکت توسعه گردشگری ایران در راستای توسعه گردشگری سلامت منعقد شد.

وی افزود: ایجاد زنجیره یکپارچه خدمات گردشگری سلامت، تبدیل استان اردبیل به مقصد اول گردشگران سلامت کشور‌های منطقه قفقاز و CIS و تقویت دیپلماسی گردشگری از اهداف این تفاهم‌نامه است.

او بیان کرد: همچنین در این تفاهم‌نامه اهدافی مانند راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری گردشگری سلامت، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق نمونه، برندینگ مشترک اردبیل به عنوان قطب گردشگری سلامت و توسعه مسیر‌های ارتباطی استان دنبال می‌شود.

جباری با اشاره به اینکه برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌هاست، ادامه داد: ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه گردشگری سلامت فرصت ویژه‌ای است و تلاش می‌کنیم با بکارگیری توان نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.