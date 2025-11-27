پخش زنده
امروز رویداد ملی راهیان نور کارگزاران در یادمان شهدای هویزه با حضور جمع کثیری از کارمندان استان و سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در مراسم رویداد ملی راهیان نور کارگزاران به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه اهمیت این حرکت فرهنگی و معنوی را مورد تأکید قرار داد و گفت: راهیان نور مأموریت دارد از فراموشی و تحریف دفاع مقدس جلوگیری کند و اهمیت آن کاملاً روشن است.
سردار حسین معروفی با درود بر ارواح مطهر شهیدان و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: حوادث بزرگ تاریخی دو تهدید جدی دارند؛ یکی فراموشی و دیگری تحریف. راهیان نور مأموریت دارد از فراموشی و تحریف دفاع مقدس جلوگیری کند و اهمیت آن کاملاً روشن است.
سردار معروفی با اشاره به نقش ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزود: اقدامات ملت بزرگ ایران در آن جنگ هشتساله هنوز بهطور کامل برای نسلهای جدید بازگو نشده است. راهیان نور فرصتی مقدس است تا این حقایق منتقل شود.
وی تأکید کرد: امروز بیش از هر روزی نیازمند گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت هستیم. این گفتمان برگرفته از اهلبیت (ع) است و مصونیت کشور ما را تضمین میکند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش کارمندان و مدیران در این رویداد گفت: کارمندان و مسئولان ادارات کشور با حضور در یادمانهای دفاع مقدس بهعنوان سفیران فرهنگی عمل میکنند و این روحیه مقاومت و ایستادگی را به محیطهای اداری منتقل میسازند. این امر باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی ادارات در سطح کشور نهادینه شود
محمد صالح جمالی رئیس سازمان بسیج کارمندان و ادارات خوزستان گفت: رویداد ملی راهیان نور کارگزاران به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه با حضور بیش از سه هزار نفر از کارمندان سراسر استان برگزار شد.
وی اظهار کرد: این حضور گسترده نشاندهنده اهتمام مجموعه ادارات و کارمندان کشور به ارزشهای دفاع مقدس و تجدید عهد با شهداست.
جمالی، ضمن قدردانی از مجموعه مسئولان و مدیران استان، فرماندهی سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان و تمامی دستاندرکاران برگزاری این رویداد افزود: این برنامه با تلاش و پشتیبانی همه عزیزان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه خدمت و همبستگی در میان کارمندان استان فراهم آورد.