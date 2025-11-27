مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: آتش سوزی جنگل‌های منطقه دیزمار مهار شده است ولی رصد، پایش و لکه گیری برای اطمینان از عدم شعله ور شدن دوباره آتش تا آخرین کانون آتش سوزی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، محمدحسین حسن زاده با بیان اینکه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های منطقه دیزمار از ۶ روز گذشته آغاز شده است گفت: با وجود مهار کامل آتش‌سوزی احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های پنهان وجود دارد و به همین دلیل تیم‌های یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی در حال پایش و مراقبت هستند.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های استان به ویژه منطقه دیزمار اظهار کرد:در سه روز گذشته رصد، پایش و لکه گیری کانون‌های پنهان آتش سوزی در منطقه آغاز شده و در زمان کنونی لکه گیری منطقه دیزمار غربی در حال انجام است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با قدردانی از مردم و جوامع محلی که به صورت داوطلبانه در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های استان به یگان حفاظت محیط زیست کمک کردند گفت: حضور به موقع مردم نقش اساسی در کنترل آتش سوزی جنگل‌های این منطقه ایفا کرد و مهار آتش سوزی این جنگل‌ها نشان داد که حفاظت از طبیعت تنها با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است.

حسن زاده ادامه داد: با وجود مهار آتش کوچکترین بی‌احتیاطی می‌تواند به ایجاد آتش سوزی مجدد منجر شود بنابراین مردم و گردشگران باید در این روز‌های حساس بیش از هر زمان دیگر هوشیار باشند و از انجام هرگونه رفتار پرخطر از جمله روشن کردن آتش، رهاسازی شیشه و پسماند یا ورود غیرمجاز به عرصه‌های جنگلی خوددداری کنند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و خشکی پوشش گیاهی یادآور شد: همکاری مردم و پرهیز از هرگونه اقدام خطرآفرین مهمترین عامل در حفاظت از جنگل‌های ارزشمند آذربایجان شرقی است و با هر فردی که باعث بروز یا تشدید آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود طبق قانون و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.