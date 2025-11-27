پخش زنده
سرهنگ نبی نوشادی با قدردانی از شبکه استانی ایلام و ابتکار هنرمندانه این مرکز با تهیه و پخش برنامه «ایلام ایران» گفت: این برنامه اقدامی شایسته برای معرفی قابلیتها و ظرفیتهای شهرستانهای استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه آبدانان با بیان اینکه «ایلام ایران» توانسته مطالبات واقعی مردم را بهدرستی منعکس کند، اظهار کرد: این برنامه؛ علاوه بر معرفی توانمندیها، مشکلات مناطق مختلف را نیز شناسایی کرده و فضای مناسبی برای مطالبهگری مردمی فراهم آورده است.
وی با بیان به این که آبدانان سرشار از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی است؛ افزود: آثاری همچون: دریاچههای دوقلو و بناهای ارزشمند تاریخی و ... ظرفیت تبدیل به مقصد گردشگری در سطح ملی و حتی جهانی دارند که با پخش این برنامه زمینه معرفی آن فراهم میشود.
نوشادی با اشاره به رضایتمندی شهروندان آبدانان از این برنامه، تصریح کرد: «ایلام ایران» توانسته است؛ اعتماد و همراهی مردم را جلب کند و امیدواریم؛ پخش آن بهصورت مستمر ادامه داشته باشد تا مسیر توسعه و پیگیری مطالبات مردمی هموارتر شود.