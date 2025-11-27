به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان با بیان اینکه یک سرقت هم برای شهر تهران زیاد است، اظهار کرد: شهر تهران بزرگ است و هم ممکن است سارقین هنوز پلیس را باور نکرده باشند، به همین دلیل سرقت‌هایی اتفاق می‌افتد، اما ملاک ارزیابی ما، نقطه به نقطه است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: از ابتدای سال تاکنون، ۲۲ درصد کاهش سرقت‌ها و برای منزل حدود ۲۶ درصد کاهش سرقت داشته‌ایم. همچنین از ابتدای سال جرم قاپیدن یا موبایل قاپی را حدود ۳۸ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش داشتیم.

محمدیان با اشاره به اهمیت هر مورد سرقت تاکید کرد: یک سرقت هم زیاد است، چون حالت تهدید است.