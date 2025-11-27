پخش زنده
نمازجمعه این هفته تهران (هفتم آذر ۱۴۰۴) به امامت حجتالاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ستاد برگزاری نماز جمعه تهران، نمازجمعه این هفته تهران، (هفتم آذر) به امامت حجتالاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود و طبق روال هر هفته، دربهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
این هفته پیش از خطبهها، دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نیروی دریایی، سخنرانی خواهد کرد.
در بخش «معرفی کتاب منتخب هفته»، به مناسبت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر» (خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر)، نوشته سید قاسم یاحسینی معرفی میشود.
این کتاب را انتشارات سوره مهر منتشر کرده است و روایتی از دفاع ۳۴ روزه مردم خرمشهر و تکاوران نیروی دریایی ارتش در هفتههای نخست هشت سال دفاع مقدس از زبان ناخدا هوشنگ صمدی است.
کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلی در معرض انتخاب علاقهمندان قرار میگیرد.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند عبارتند از؛ کمیته امداد امام خمینی (ره)، فرمانداری تهران، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و شهرداری تهران.
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه دوم شبستان بانوان نیز مطابق هر هفته در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان است.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به نمازگزاران خدمات ارائه میدهند.