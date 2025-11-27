

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین مرحله از رقابت‌های انفرادی کمتر از ۱۵ سال دختر قهرمانی نوجوانان جهان، وانیا یاوری ملی پوش شایسته کرمانشاهی با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل ژو هوآن از استرالیا به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

یاوری در این مسابقه گیم نخست را با نتیجه ۷ بر ۱۱ واگذار کرد سپس سه گیم بعدی این مسابقه را با نتایج (۱۱-۸ و ۱۱-۴ و ۱۱-۹) به سود خود به پایان برد. در ادامه نتیجه در گیم پنجم با نتیجه ۱۱ بر ۷ به سود بازیکن استرالیایی ادامه یافت و در گیم ششم دختر پینگ پنگ باز کشورمان با نتیجه ۱۱ بر ۵ پیروز شد تا این مسابقه در مجموع با نتیجه ۴ بر ۲ به سود تنها نماینده دختر پینگ پنگ ایران به پایان رسید.

یاوری در مرحله ۱/۸ نهایی به مصاف کوهارو ایتاگاکی از آلمان می رود.

هدایت دختر ملی پوش کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان برعهده مریم معظمی است.

این رقابت‌ها با حضور ۳۲ بازیکن از برترین بازیکنان جهان در هر رده سنی برگزار می‌شود.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی پیگیری می‌شود.