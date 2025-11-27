پخش زنده
امروز: -
با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان به همراه هیأت بازرسی در روندجریان امور در مجموعه قضایی شهرستان خوی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در راس هیاتی متشکل از مدیران قضایی استان به منظور بررسی عملکرد حوزه قضایی خوی در این شهرستان حضور یافتند.
این بازدید از سلسله بازدیدهای مجموعه مدیریت دادگستری استان از حوزههای قضایی میباشد که مدیران قضایی از ابتدای صبح تا پاسی از شب در تک تک شعب حضور یافته و ضمن بررسی عملکرد آنها ارشادات و راهنماییهای لازم را جهت بهبود و ارتقاء عملکرد خدمات مطلوب قضایی به مردم ارائه مینمایند.