پیش بینی هوای کهگیلویه و بویراحمددتا ۳ روز آینده
معاون فنی ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:با کمرنگ شدن عوامل بازدارنده ورود سامانههای بارشی پیش بینی میشود زمستان پیشِرو بارشهای نرمالی داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمان فرامین گفت: با توجه به نقشههای پیشیابی دیروز با گذر امواج ضعیف در سطح استان افزایش ابر و از امروز تا یکشنبه غالباً هوا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان افزود: به لحاظ دمایی، دمای حداکثر روزانه از امروز کاهش یافته و هوای سرد شبانه ماندگار است.
معاون فنی ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای فردا و پس فردا آسمانی صاف، گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
فرامین با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در کشور گفت: میانگین بارش کشور تا این مقطع باید حدود ۲۷.۳ میلیمتر باشد، اما آمارها از کمبود ۸۵.۴ درصدی بارندگی حکایت دارد.
وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود میانگین مورد انتظار ۶۸.۹ میلیمتر، تاکنون با کمبود ۱۰۰ درصدی بارش مواجه بوده است.
معاون فنی ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش یک درجهای دما در کشور و استان طی سال جاری، اظهار کرد: این پیشبینیها نشان میدهد آذرماه نیز روند افزایش دما را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد.
وی تصریح کرد: در چهار تا پنج دهه گذشته چنین شرایطی کمتر مشاهده شده و امسال با کمبارشی شدید روبهرو هستیم.