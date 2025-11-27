معاون فنی اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:با کمرنگ شدن عوامل بازدارنده ورود سامانه‌های بارشی پیش بینی می‌شود زمستان پیش‌ِرو بارش‌های نرمالی داشته باشیم.

پیش بینی هوای کهگیلویه و بویراحمددتا ۳ روز آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمان فرامین گفت: با توجه به نقشه‌های پیشیابی دیروز با گذر امواج ضعیف در سطح استان افزایش ابر و از امروز تا یکشنبه غالباً هوا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: به لحاظ دمایی، دمای حداکثر روزانه از امروز کاهش یافته و هوای سرد شبانه ماندگار است.

معاون فنی اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای فردا و پس فردا آسمانی صاف، گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

فرامین با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: میانگین بارش کشور تا این مقطع باید حدود ۲۷.۳ میلی‌متر باشد، اما آمار‌ها از کمبود ۸۵.۴ درصدی بارندگی حکایت دارد.

وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود میانگین مورد انتظار ۶۸.۹ میلی‌متر، تاکنون با کمبود ۱۰۰ درصدی بارش مواجه بوده است.

معاون فنی اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش یک درجه‌ای دما در کشور و استان طی سال جاری، اظهار کرد: این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد آذرماه نیز روند افزایش دما را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد.