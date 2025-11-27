

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در نشست راهبری و هماهنگی بانوان شهرستان‌های نور و محمودآباد، افزایش سن مادر شدن، کاهش فرزندآوری، رواج تک‌فرزندی و افزایش چالش‌های مرتبط با ازدواج از جمله چالش‌های جمعیتی در استان اعلام کرد و گفت: کاهش جمعیت استان در حال نزدیک شدن به مرحله بحرانی است.

حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار افزود: میانگین سن مادر شدن برای اولین بار به ۳۱ سال رسیده است که می‌تواند سبب بروز آسیب‌های اجتماعی و افزایش فشار‌های روانی بر خانواده‌ها شود.

او بر اهمیت مشارکت نخبگان و بانوان در حل چالش‌های جمعیتی تاکید کرد و ادامه داد: مشکل برخی خانواده‌ها در عدم فرزندآوری بسیاری گره‌های ذهنی در تصمیم‌گیری است که باید از طریق مشاوره‌های تخصصی حل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بر ضرورت ایجاد شبکه‌های اجتماعی و فعال شدن نهاد‌های مدنی تاکید کرد و گفت: بانوان نخبه استان می‌توانند با تأثیرگذاری بر خانواده‌ها، نگرش‌ها و رفتار‌های نادرست در مورد ازدواج و فرزندآوری را تغییر دهند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، طلاب و حوزه‌های علمیه خواست تا در این مسیر با نهاد‌های مدنی مشارکت داشته باشند