به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسن علی اکبری افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان لنجان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی گفت: کارآگاهان با رصد دقیق و تخصصی وبا انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی در نهایت متهم اصلی را شناسایی و در عملیات ضربتی او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۲۸ فقره سرقت داخل خودرو درسطح شهرستان لنجان اقرار کرد و با تکمیل تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.