رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق داخل خودرو با ۲۸ فقره سرقت در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسن علی اکبری افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان لنجان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی گفت: کارآگاهان با رصد دقیق و تخصصی وبا انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی در نهایت متهم اصلی را شناسایی و در عملیات ضربتی او را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۲۸ فقره سرقت داخل خودرو درسطح شهرستان لنجان اقرار کرد و با تکمیل تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.