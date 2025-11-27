پخش زنده
رهبر کاتولیکهای جهان وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، پاپ لئون چهاردهم رهبر کلیسای کاتولیک و حاکم دولت شهر واتیکان در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب شدن به این مقام بنا به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ظهر امروز پنجشنبه برای انجام یک سفر چهار روزه وارد این کشور شد.
پاپ در بدو ورود از سوی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی قرار خواهد گرفت. جلسهای پشت درهای بسته با اردوغان، برگزاری کنفرانس مشترک مطبوعاتی و سفر به استانبول و نیقیه برای آنجا مراسم عشای ربانی به مناسبت هزار و هفتصدمین سالگرد شورای نیقیه برنامههای بعدی این سفر را تشکیل خواهد داد.
انتظار میرود پاپ و اردوغان در مورد وضعیت فعلی غزه و سوریه گفتوگو کنند.
بر اساس اطلاعات اعلام شده پاپ روز جمعه برنامۀ فشردهای در استانبول خواهد داشت.
وی در این شهر با روحانیون فرقههای مختلف در عبادتگاههای استانبول دیدار خواهد کرد، از کلیسای جامع سنت اسپریت و سپس از مساجد سلطان احمد و ایاصوفیه بازدید خواهد کرد.
پاپ لئون چهاردهم سپس به نیقیه رفته و با برگزاری مراسم عشای ربانی در کلیسای نیقیه، هزار و هفتصدمین سالگرد شورای نیقیه را جشن خواهد گرفت.
شورای نیقیه که ۱۷۰۰ سال پیش تشکیل شده، یک آیین کاتولیک برای یادبود عیسی مسیح (ع) است.
این جلسه در طول تاریخ به یکی از مهمترین شوراهایی تبدیل شده است که کاتولیکها را گرد هم میآورد. پاپ با این دیدار قصد دارد وحدت را در سراسر جهان مسیحیت، صرف نظر از فرقه، برقرار کند.
لئو چهاردهم ۷۰ ساله، سالها به عنوان مبلغ مذهبی در پرو فعالیت و اولین وظایف رسمی خود را در واتیکان در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد.
پاپ لئون چهاردهم پنجمین پاپی است به ترکیه سفر میکند. پیش از این پاپ فرانسیس در سال ۲۰۱۴، پاپ بندیکت شانزدهم در سال ۲۰۰۶، پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۷۹ و پاپ پل ششم در سال ۱۹۶۷ از ترکیه بازدید کرده بودند.