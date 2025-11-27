پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی گفت: برگزاری یادواره شهدا قدرت نرم کشور است و قدرت بازدارندگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رضا واعظی که در چهاردهمین یادواره ۱۲ شهید والا مقام روستای گُلی سخن میگفت، گرامیداشت یاد بزرگمردان را یک سنت حسنه و یک وظیفه انسانی دانست و افزود: انسانهای بزرگ همچون شهدا نشانه قدرت، عزت و اقتدار هر کشوری هستند و برگزاری چنین رویدادهایی قدرت نرم یک کشور را نشان میدهد و به دشمن میفهماند هجوم به کشوری که افراد با روحیه ایثار و از خود گذشته دارد، بسیار سخت است.
وی تاکید کرد: برگزاری با شکوه یادوارهها قدرت بازدارندگی ایجاد میکند و دشمن را وادار میکند که مجدد دچار محسبات اشتباه نشود.
قدرت نرم و سخت هر دو ضروری است
مدیر کل صداوسیمای خراسان شمالی قدرت نرم و قدرت نظامی را مکمل یکدیگر برای داشتن توان قدرت بازدارندگی دانست و گفت: قدرت نظامی زمانی میتواند ادامه داشته باشد که قدرت نرم هم وجود داشته باشد.
واعظی در ادامه با تأکید بر اینکه تقویت قدرت سخت و نرم را بسیار حیاتی و کلیدی است، گفت: شهدا مظهر قدرت و اقتدار کشور هستند و دشمنان وقتی دیدند با داشتن چنین افراد از جان گذشته نمیتوانند از طریق جنگ سخت بر ایران غلبه کنند، تلاش میکنند با هدف قرار دادن جوانان از طریق شبکههای اجتماعی و مجازی و با ایجاد شاعبه در ذهن نوجوانان، آنها را نسبت به نظام بدبین کنند.
وحدت و انسجام رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه
وی وحدت و انسجام مردم را مهمترین مؤلفه پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و گفت: رسانه ملی به این دلیل مورد تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که اقتدار نظام و مردم را به رخ دشمن میکشید.
مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی گفت: اکنون کشورهای غربی و حامیان رژیم صهیونیست اعتراف کردند که در زمینه جنگ نرم و جنگ شناختی به ملت ایران باختند، بنابراین ما به همان اندازه که به تقویت قدرت نظامی برای امنیت کشور نیاز داریم به همان اندازه نیز به قدرت نرم نیاز داریم تا دشمن نتواند کوچکترین خللی به اقتدار ملت وارد کند.
مدیرکل صداوسیمای استان در ادامه گفت: از دیگر ثمرات بزرگداشت شهدا این است که به واسطه شهدا باید ازخداوند طلب مغفرت کنیم و از این فرصت طلایی که خدا به برکت خون شهدا در اختیار ما گذاشته استفاده درست داشته باشیم و با حضور در این مراسمها از ذات اقدس الهی بخواهیم برما نازل کند.