رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اصفهان: مسیر جذب سرمایه در حوزه پرواز و صنایع‌دستی هموارتر می‌شود.

اصلاح و تکمیل آیین نامه جدید مالکیت و بهره‌برداری در حوزه حمل و نقل هوایی

اصلاح و تکمیل آیین نامه جدید مالکیت و بهره‌برداری در حوزه حمل و نقل هوایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری کشور، از برنامه‌های گسترده‌ای برای جبران شکاف عرضه و تقاضا در بخش هوایی و حمایت مالی از فعالان صنایع‌دستی خبر داد.

علی اصغر شالبافیان افزود: در مجلس و دولت، در حال بررسی آیین‌نامه‌ای هستیم که امکان مشارکت شرکت‌های خارجی در صنعت هواپیمایی را فراهم کند تا کمبود پرواز‌ها در مسیر‌های منتهی به شهر‌هایی مانند اصفهان، جبران شود.

وی گفت: در شهر‌هایی مثل تبریز و مشهد با رویکرد سرمایه‌گذاری محلی، پرواز‌های داخلی و خارجی افزایش چشمگیری یافته است و همین الگو می‌تواند در اصفهان نیز اجرا شود تا ظرفیت‌های پروازی به تناسب تقاضا رشد کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به آئین نامه جدید مالکیت و بهره‌برداری در حوزه حمل و نقل هوایی افزود: آیین نامه جدید مالکیت و بهره‌برداری در حوزه حمل و نقل هوایی با هدف تسهیل حضور سرمایه‌گذاران، در حال اصلاح و تکمیل است.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته هیچ سرفصل مستقیم ملی برای حمایت از صنایع‌دستی وجود نداشت گفت:، اما اکنون با محوریت مرکز سرمایه‌گذاری، این بخش برای نخستین‌بار صاحب اعتبارات مشخص شده است.

شالبافیان با بیان اینکه در سال جاری شش همت (۶هزار میلیارد تومان) تسهیلات با نرخ چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله برای فعالان صنایع‌دستی و گردشگری تخصیص یافته است افزود: این اعتبارات با هدف ایجاد شغل جدید و توسعه واحد‌های کوچک در سراسر کشور توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات اختصاص‌یافته به ایجاد فرصت‌های شغلی در بوم‌گردی، هتل‌سازی و تولید صنایع‌دستی، بدون سقف محدودیتی است گفت: تمامی استان‌ها می‌توانند از سهمیه خود استفاده کنند وهیچ محدودیتی برای اعطای تسهیلات و ایجاد کسب‌وکار جدید در این حوزه‌ها وجود ندارد.

شالبافیان همچنین از همکاری با اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق ایران در طرح‌های مشترک میراث‌فرهنگی خبر داد.

به گفته وی امکان شناسایی هزینه‌های مرمت بنا‌های تاریخی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است که با موافقت سازمان امور مالیاتی اجرا شده و بیش از ۲۳۱ طرح را در سطح کشور پوشش می‌دهد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: با همکاری بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و استانداری، مسیر جذب سرمایه درگردشگری و صنایع دستی در حال تثبیت است.

شالبافیان با اشاره به موفقیت طرح‌های گردشگری استان اصفهان افزود: ۱.۲ همت از اعتبارات صندوق توسعه ملی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا در استان اصفهان اختصاص یافته است که موجب افتتاح حدود پنج هزار فرصت شغلی تا پایان سال می‌شود.