در نشست مشترک مقام های خراسان رضوی و والی هرات، دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت‌: همکاری در کشت فراسرزمینی چغندر قند، تبادل دانش فنی، توسعه صنایع تبدیلی، تسهیل روند‌های گمرکی، کاهش هزینه‌های مبادله، ایجاد امنیت، سرمایه‌گذاری دوطرفه از مهم‌ترین محور‌های این نشست است.

مجید جعفری، با اشاره به پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میان دو منطقه گفت: خراسان رضوی و هرات دارای ظرفیت‌های مکمل در حوزه کشاورزی و تجارت است و تهیه نقشه راه مشترک برای افزایش چشمگیر حجم همکاری‌ها ضروری است.

وی افزود: این توافق‌ها در جریان سفر کاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، به افغانستان و با هدف تقویت روابط اقتصادی دوجانبه و توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای در بخش کشاورزی انجام شد.