عملیات اجرایی مجتمع پردیس سینمایی نهاوند با حضور استاندار همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح با مشارکت شهرداری نهاوند و بخش خصوصی اجرا میشود و از طرحهای مهم توسعه فرهنگی شهرستان به شمار میرود.
این پردیس سینمایی در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و ۶۰۰۰ متر مربع زیربنا برای آن پیشبینی شده است.
سرمایهگذاری این طرح افزون بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال است و پس از بهرهبرداری، نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای فرهنگی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در نهاوند خواهد داشت.