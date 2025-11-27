به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح با مشارکت شهرداری نهاوند و بخش خصوصی اجرا می‌شود و از طرح‌های مهم توسعه فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود.

این پردیس سینمایی در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و ۶۰۰۰ متر مربع زیربنا برای آن پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری این طرح افزون بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال است و پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در نهاوند خواهد داشت.