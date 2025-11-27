پخش زنده
سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با ابراز نگرانی از بسته ماندن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان گفت: هزاران تن کمکهای بشردوستانه در آن سوی مرز گیر مانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد: خانم «جورجت گانیون» سرپرست و معاون سیاسی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دیدار با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان از مسدود ماندن گذرگاههای مرزی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. خانم گانیون در این دیدار گفته است که هزاران تُن از کمکهای بشردوستانه سازمان ملل شامل مواد غذایی در آن سوی مرز (خاک پاکستان) مرز گیر مانده است.
سرپرست یوناما همچنین از کشته شدن زنان، کودکان و غیرنظامیان در حملات پاکستان در خوست و کنر ابراز تأسف کرده و گفته است برای جلوگیری از تلفات و آسیب رسیدن به غیرنظامیان باید قوانین بینالمللی رعایت شود.
از بسته شدن همه گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان بیش از یک ماه میگذرد اکنون حکومت افغانستان به دنبال توقف تجارت با پاکستان و توسعه همکاریهای تجاری با سایر کشورهای همسایه و منطقه است.
بسته ماندن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان پس از درگیریهای زمینی و هوایی بین دو کشور بیش از چهار میلیارد دلار به تجار و بازرگانان در دو سوی مرز خسارت وارد کرده است.