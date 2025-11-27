

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه لنجان در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی در زرین شهر با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون بیش از ۳۰۰ کیلووات انرژی خورشیدی توسط بسیج سازندگی شهرستان لنجان وارد مدار شده است گفت: از این میزان ۲۰۰ کیلووات به صورت تجمیعی، و ۱۰۰ کیلووات آن در قالب ۲۰ طرح ۵ کیلوواتی احداث و وارد مدار شده است.

اسماعیل مرادیان افزود: خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه از تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی برای خرید و نصب پنل خورشیدی بهره‌مند شوند.

به گفته وی از مزایای نصب این پنل‌ها کاهش ناترازی و خاموشی و همچنین کسب درآمد ماهانه برای صاحبان منازل مسکونی است.