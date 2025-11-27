پخش زنده
۳۰۰ کیلو وات برق خورشیدی در لنجان از ابتدای سال تا کنون وارد مدار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه لنجان در آیین بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی در زرین شهر با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون بیش از ۳۰۰ کیلووات انرژی خورشیدی توسط بسیج سازندگی شهرستان لنجان وارد مدار شده است گفت: از این میزان ۲۰۰ کیلووات به صورت تجمیعی، و ۱۰۰ کیلووات آن در قالب ۲۰ طرح ۵ کیلوواتی احداث و وارد مدار شده است.
اسماعیل مرادیان افزود: خانوارها میتوانند با مراجعه به سامانه از تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی برای خرید و نصب پنل خورشیدی بهرهمند شوند.
به گفته وی از مزایای نصب این پنلها کاهش ناترازی و خاموشی و همچنین کسب درآمد ماهانه برای صاحبان منازل مسکونی است.