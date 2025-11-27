پخش زنده
عملیات اجرایی طرح ساخت ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب سلماس با حضور مسئولان قضایی و محلی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آئین کلنگزنی این طرح عتباتی رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای قضایی در شهرستان سلماس گفت: ساختمان جدید دادسرا در زمینی به وسعت ۳هزار ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث میشود.
او افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان پیشبینی شده و عملیات ساخت آن طی مدت ۱۸ ماه تکمیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین اعلام کرد: در راستای تقویت زیرساختهای قضایی ۱۱ طرح دیگر نیز همزمان در سطح استان در حال اجراست که بهرهبرداری از آنها نقش مهمی در ارتقای خدمات قضایی و تسهیل دسترسی مردم به دستگاه عدالت خواهد داشت.