به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری بخش سوق هنگام گشت‌زنی از یک دستگاه کامیون ۱۰ تن کود شیمیایی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل بود، کشف شد.

سرهنگ سید محمد موسوی ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۲ میلیارد و چهارصد میلیون ریال اعلام کرد و افزود: خودرو حامل محموله قاچاق توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.