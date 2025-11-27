پیتر سیار‎تو، وزیر خارجه مجارستان در سفر به بخش صرب‌نشین بوسنی، از رویکرد برخی کشور‌ها نسبت به روند پذیرش کشور‌های جدید در اتحادیه اروپا انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، پیتر سیار‎تو، وزیر خارجه مجارستان در سفر به بخش صرب‌نشین بوسنی، با انتقاد از رویکرد برخی کشور‌ها نسبت به روند پذیرش کشور‌های جدید در اتحادیه اروپا گفت: «سخنانی مبنی بر اینکه اوکراین نسبت به کشور‌های بالکان غربی از آمادگی بیشتری برای عضویت در اتحادیه برخوردار است، شوخی بی‌مزه‌ای است.»

سیارتو با بیان اینکه اولویت باید با کشور‌هایی باشد که دهه‌ها است وارد فرایند الحاق به اتحادیه شده‌اند، خواستار پایان دادن به دوگانه‌گرایی در سیاست گسترش اتحادیه شد.

اظهارات سییارتو امروز در واکنش به پیش‌نویس تازه صلح پیشنهادی از سوی کشور‌های غربی و آمریکا برای اوکراین مطرح شد.

وی افزود: «در شرایط فعلی توجه اتحادیه باید بر ثبات منطقه بالکان و ادغام کشور‌های آن متمرکز باشد، نه تسریع الحاق کشوری که درگیر جنگ است.»

وزیر امور خارجه مجارستان در عین حال هشدار داد، پذیرش اوکراین پیش از تکمیل ساز و کار‌های لازم برای الحاق کشور‌های بالکان می‌تواند به اعتبار اتحادیه و انسجام آن آسیب بزند.

پیتر سیار‎تو همچنین از دولت‌های اروپایی خواست تا الحاق کشور‌های بالکان را در اولویت قرار دهند.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که برخی کشور‌ها فشار شدیدی برای تسریع پذیرش اوکراین دارند با این حال درخواست کشور‌هایی مانند مجارستان برای پرداختن به موضوع الحاق بالکان غربی، بار دیگر مساله اولویت بندی و معیار‌های پذیرش را در اتحادیه اروپا به مرکز توجه بازگردانده است.

ناظران بین‌المللی می‌گویند، اگر این سخنان از سوی کشور‌های عضو اتحادیه جدی گرفته شود، روند مذاکرات و الحاق بخشی از کشور‌های بالکان ممکن است سرعت بیشتری بگیرد؛ موضوعی که آینده سیاسی و اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.