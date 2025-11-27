در ایران، بیش از ۲۸ میلیون خودروی سبک در حال تردد هستند که سهم قابل توجهی معادل ۱۴ درصد از آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما یک استاد دانشگاه گفت: تهران تنها اجازه تردد به ۶۵۰ هزار خودرو را دارد و مدییت نکردن منابع متحرک، بحران را تشدید کرده است.ابزار اصلی برای کاهش این آلودگی، اجرای دقیق قانون معاینه فنی است،

به گفته رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مراکز معاینه فنی ۶۴ درصد خودرو‌ها این گواهی رتا ندارند که نشان‌دهنده یک نقص اساسی در فرآیند نظارتی است.

بخشی از چالش اجرای این قانون به شیوه سنتی و دستی اعمال قانون توسط پلیس راهور در خیابان‌ها بازمی‌گردد؛ برای شناسایی دقیق متخلفان، نیاز به اتصال سامانه‌های نظارتی است.

هرچند اطلاعات خودرو‌هایی که وارد مراکز معاینه می‌شوند به‌صورت برخط برای پلیس ارسال می‌شود، اما برای تکمیل چرخه نظارت، پلیس راهور باید به داده‌های شهرداری‌ها نیز متصل شود.

قانون برنامه هفتم پیشرفت، شهرداری‌ها را موظف به ارائه برخط این داده‌ها کرده است و اگرچه ارتباطات شبکه‌ای (مانند سیمفا) با پلیس رفع شده، اما تعامل بین شهرداری‌ها و پلیس راهور همچنان نیازمند ارتقاء است.

گرچه برخی کلان‌شهر‌ها در مسیر هوشمندسازی و استفاده از ابزار‌های کنترلی پیشرو هستند، اما با افزایش دوربین‌های ثبت تخلف در کلانشهری مثل تهران و برقراری ارتباط برخط با سامانه‌های فراجا، می‌تواند خودرو‌های بدون گواهی معاینه را مجاب به مراجعه به مراکز معاینه فنی کند.

این تکلیف در چارچوب قانون هوای پاک و برنامه هفتم دیده شده است. اجرای صحیح و دقیق معاینه فنی نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه می‌تواند به تنهایی تا ۲۱ درصد از آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها را کاهش دهد و نفس تازه‌ای به هوای شهر‌های ما ببخشد.

حسین قطنی باف گزارش می دهد