مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند تا با توطئهچینی، نظام جمهوری اسلامی را از مسیر خود منحرف کنند اما هیچیک از اهدافشان محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام علی محمدی سیرت در کنگره «طلایداران سنگر و منبر» با حضور رزمندگان دفاع مقدس، فرماندهان، خانوادههای شهدا و روحانیون با تأکید بر تأثیر حضور روحانیون در جبههها، گفت: نقش روحانیت در دفاع مقدس نهتنها در تقویت روحیه رزمندگان مؤثر بود، بلکه مشروعیتبخشی به انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشت.
وی با اشاره به پیشینه استان مازندران گفت: این استان با داشتن بیشترین امامزادگان و ارادت دیرینه مردم به اهل بیت(ع)، همواره در کنار انقلاب اسلامی و در جبهههای جنگ حضور فعال داشت.
نماینده ولی فقیه در سپاه نیروی قدس به تأسیس بسیج مستضعفین در سال ۱۳۵۸ و پیامهای امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۷ برای تشکیل هستههای مقاومت در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: امروز شاهد حضور این هستهها در کشورهای مختلف هستیم که نشان از درک عمیق امام از جبههسازی جهانی مقاومت دارد.
وی در ادامه به دسیسههای دشمنان انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمنان همواره در تلاش بودند تا با توطئهچینی، نظام جمهوری اسلامی را از مسیر خود منحرف کنند، اما به لطف هدایتهای مقام معظم رهبری، هیچیک از اهدافشان محقق نشده است.
حجتالاسلام محمدیسیرت در پایان به سخنان مقام معظم رهبری پس از حملات اخیر دشمن به ایران اشاره کرد و گفت: ایشان سه ساعت و نیم پس از حمله دشمن، نخستین پیام خود را صادر و بر تداوم راه شهدا و جانشینی فرماندهان شهید تأکید کردند.