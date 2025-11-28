پخش زنده
فیلمهای کودک و نوجوان تلویزیون، امروز جمعه مجموعه سرگرم کنندهای از محصولات پویانمایی و فیلمهای سینمایی در شبکههای مختلف سیما است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پویانمایی «پسران کونگفوکار ۲»، امروز ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود که داستان درباره یک پسربچه به اسم لیوشانه که به خاطر شیطنت هاش درگیر ماجراهای مختلفی با مدرسه می شود.
«انجمن بشقاب پرندهها» هم امروز ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش می شود. ماجرای دختر بچهای که با کمک پدرش به رازهای شگفت انگیزی درباره بشقاب پرندهها پی میبرد.
«گروه فکهای تکاور» هم امروز ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد. ماجرا یک گروه به اسم گل پسر که در یک مبارزه دریایی با کوسهها، کارگروهی را تجربه میکنند.