برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۶ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
تایمز:
بودجه را «رفاه بالا، مالیات بالا» خوانده و هشدار داده که دستمزدها در ۲۲ سال گذشته تغییری نکرده است.
دیلی میرر:
گزارش میدهد بودجهای با محوریت حزب کارگر ارائه شده — با حذف سقف حق اولاد و اعمال مالیات بر خانههای لوکس.
سان:
بودجه را «بودجه خیابان مزایا» نامیده است، با تأکید بر تمرکز دولت بر حمایتهای رفاهی.
دیلی اکسپرس:
بودجه را نقد کرده است: افزایش مالیات برای کارگران همزمان با افزایش مخارج رفاهی.
دیلی میل:
بودجه را «حملهای تلخ» به طبقه کمدرآمد توصیف کرده است؛ با مالیات بیشتر و وعدههای رفاهی که به گفتهٔ روزنامه بار مالی روی دوش قشر ضعیف میگذارد.
دیلی استار:
بر جلد بازتاب انتقاد به بودجه و تأثیر منفی آن بر معیشت طبقه متوسط و ضعیف را به تصویر کشیده است.
دیلی تلگراف:
بودجه را «جعبه قرمزی از وعدههای شکسته» توصیف کرده و هشدار داده طبقه متوسط بیشترین فشار را از مالیاتهای جدید خواهد دید.
مترو:
با تیتر «شما هزینهاش را خواهید پرداخت!»، تأکید کرده که مالیاتهای جدید بار سنگینی بر دوش مردم خواهد گذاشت.
آی پیپر:
با شعار «الان خرج کن، بعد پرداخت کن» به تأخیر در شروع مالیاتها اشاره کرده و هشدار داده تبعات آن در سالهای آینده آشکار خواهد شد.
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- محمد کمال، رئیس کمیته روابط خارجی سنای مصر: صحبت از خاورمیانه تحت سلطه اسرائیل، تنها یک خیالپردازی است
- مصر، به علت موقعیت جغرافیاییاش، نمیتواند خود را از تعاملات منطقهای جدا کند و گزینه انزوا و در خود فرو رفتن برای آن عملی نیست
- مصر ۱۷ اثر باستانی نادر مربوط به دوران فراعنه را از استرالیا پس گرفت
- در نشست قاهره، مرحله دوم توافق غزه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد
- هماهنگی مصر، قطر و ترکیه با مشارکت آمریکا برای تثبیت آتشبس
- نیویورک تایمز: رئیس جمهور آمریکا پیر شده و انرژی اش رو به اتمام است؛ پلکهایش میافتد و در یک رویداد در دفتر بیضی (کاخ سفید) چُرت میزند، و حضور عمومیاش از بعدازظهر آغاز میشود
روزنامه الشروق
- منابع: طرح صلح ترامپ برای اوکراین بر اساس یک سند روسی است
- پوتین سندی را امضا کرد که هدف آن روس تبار کردن ۹۵ درصد از جمعیت اوکراین است
- اسرائیل با سه تیپ نظامی و بالگردهای آپاچی به شمال کرانه باختری حمله کرد
- حماس: طرحهای الحاق و آوارگی ادامه دارد
- وزیر امور خارجه: مصر در حال تشدید تماسهای خود با لبنان است تا از هرگونه تشدید تنش جلوگیری کند
- وزیر دفاع اسرائیل از احتمال آغاز جنگ جدید علیه لبنان خبر داد
- کوبا، آمریکا را به تلاش برای سرنگونی دولت ونزوئلا با توسل به زور متهم میکند
- ابوالغیط (دبیرکل اتحادیه عرب): مسئله فلسطین یکی از خطرناکترین و سختترین مراحل خود را سپری میکند
روزنامه الیوم السابع
- مصر و الجزایر: هماهنگی سیاسی و همکاری اقتصادی
- نخست وزیر و وزیر اول الجزایر ریاست جلسه کمیته عالی مشترک را بر عهده داشتند و شاهد امضای چندین سند برای تقویت همکاریهای دوجانبه بودند
- غزه زیر بمباران و باران؛ نیروهای اشغالگر آتش خود را به مناطق مسکونی تشدید میکنند
- مدیر کمیته اجساد فلسطین، آثار شکنجه را روی اجساد شهدا آشکار میکند
- بن گویر رئیس پلیس قدس را به دلیل امتناع از ورود انجیل به مسجدالاقصی برکنار کرد
- وزیر دفاع (مصر) شاهد اجرای مرحله اصلی رزمایش مشترک آموزشی «مدوسا-۱۴» بود
- وزارت آموزش و پرورش (مصر): یک همکاری تاریخی با ایتالیا برای تبدیل آموزش فنی به آموزش بینالمللی
روزنامه الدستور
- السیسی درباره وضعیت فعلی کشور پیام اطمینانبخشی داد و تأکید کرد که انسجام مردم مصر عامل ثبات اوضاع است
- وزیر اول الجزایر: تعمیق روابط با مصر پاسخی به چالشهای پیش روی منطقه ماست
- اختلافات ارضی مانع تلاشهای ترامپ برای دستیابی به توافق بین اوکراین و روسیه میشود
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ یوروکلیر دربارهٔ خطر برای بازارها به علت برنامههای اتحادیه اروپا درباره داراییهای روسیه هشدار داد
⁃ پولیتیکو از گزینههای حمله اتحادیه اروپا علیه روسیه در جنگ ترکیبی خبر داد
⁃ «روسسلخوزنادزور» با ارسال ۳۴ تن گوشت گاو از استان روستوف به ایران موافقت کرد
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ نیویورک تایمز از تلاش آمریکا برای قانع کردن اتحادیه اروپا درباره اهمیت پایان سریع درگیری خبر داد
⁃ در آمریکا هویت مظنون تیراندازی نزدیک کاخ سفید فاش شد
«کامرسانت»
⁃ اوکراین با صندوق بینالمللی پول درباره تأمین مالی جدید به ارزش ۸.۲ میلیارد دلار توافق کرد
⁃ وزیر خارجه مجارستان موضع کشورش درباره پذیرش اوکراین و صربستان در اتحادیه اروپا را توضیح داد
⁃ پوتین: آمریکا درک درستی از پیچیدگی مسئله اوکراین دارد
«ار-ب-کا»
⁃ در طول شب ۱۱۸ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و دریای سیاه سرنگون شدند
⁃ یوروکلیر: استفاده از داراییهای روسیه برای کییف میتواند باعث افزایش تعهدات بدهی اتحادیه اروپا شود
«ایزوستیا»
⁃ روبیو اعلام کرد که ترامپ تا قبل از توافق صلح، تضمین امنیتی به اوکراین نخواهد داد
⁃ مقامات لیتوانی تصمیم گرفتند که کشور تمام هزینههای حضور نیروهای آمریکایی را پرداخت کند
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت:
چشم دنیا به سفر پاپ به ترکیه
منطقۀ ایزنیک آمادۀ بازدید پاپ
اردوغان: به دنیا خدمات بهداشتی درمانی میدهیم
ترکیه داروی اسام آ تولید خواهد کرد
روزنامه صباح:
اهداء جایزۀ انسانیت به اردوغان از سوی سازمان بهداشت جهانی بخاطر تلاشهای وی برای غزه
اقدامی بزرگ در جهت تقویت گنبد فولادی؛ امضاء قرارداد ۶.۵ میلیارد دلاری
در غزه کابوس وجود دارد، نه آتش بس
روزنامه سوزجو:
پنجاه ماه زندان به روزنامه نگار مشهور به خاطر یک کپی – الصاق ویدیویی
همکاری نیروهای یونانی و اسراییلی در مدیترانۀ شرقی قوت میگیرد
رهبر حزب نیک: با پوششی به نام "ترکیۀ عاری از تروریسم" میخواهند بر روی دردهای اصلی سرپوش بگذارند
روزنامه جمهوریت:
رهبرحزب جمهوری خلق: الویت ما عدالت و آزادی است
رهبر حزب نیک: اتحاد با اوجالان رسمیت پیدا کرده است
مادورو شمشیر به کمر بست
روزنامه ترکیه:
انقلاب بزگ در بخش سلامت
طرح عفو محدود زندانیان در دستور کار مجلس
اردوغان: در منطقه جایی برای تروریسم نیست
پاپ امروز به ترکیه میآید
روزنامه ینی شفق:
جنگ جدید غزه: سرما و بارندگی
اردوغان: در بخش سلامت و درمان هم تمام موانع را از سر راه برمی داریم
وزیر دفاع: اجازه نمیدهیم نیروهای دمکراتیک سوریه ریشه بدوانند
سرمایه گذاری ۶.۵ میلیارد دلاری برای گنبد فولادی
سفر پاپ به ترکیه پر است از اولینها
روزنامه قرار:
برای ترامپ پاچه خواری کن، هرچه میخواهی بگیر
هیجان در ایزنیک برای سفر پاپ
راه آزادی برای ۵۰ هزار زندانی باز میشود
روزنامه آکشام:
کار ساخت داروی اسام آ در داخل به پایان نزدیک میشود
اردوغان: در بخش سلامت و درمان انقلاب کردهایم
اردوغان: در منطقه جایی برای تروریسم نیست
سرنوشت ۳ هزارو ۵۶۵ خودروی شهرداری استانبول مشخص نیست
ترامپ به پوتین: از من تعریف و تمجید کن
عناوین اخبار مهم خبرگزاریهای پاکستان
«هم نیوز»
- حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر هنگو در شمال غرب پاکستان سه کشته برجای گذاشت
- نخست وزیر پاکستان: تجارت با بحرین در سه سال آینده به یک میلیارد دلار در سال افزایش پیدا میکند
- ایران برای میانجیگری بین هند و پاکستان اعلام آمادگی کرد
- نواز شریف: عمران خان تنها نیست، کسانی که او را به قدرت رساندند نیز مجرماند
«داون نیوز»
- تیراندازی به نیروهای گارد ملی نزدیک کاخ سفید، دو مأمور به شدت زخمی شدند/ مهاجم یک شهروند افغان بود
- پاکستان و عربستان یک رزمایش ضدتروریسم را با عنوان «البتار–۲» برگزار کردند
- پاکستان مجددا عضو شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی شد
- همکاری پاکستان و ایران علیه تروریسم ضروری است؛ دیدار علی لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
«دنیا نیوز»
- ابراز نگرانی شدید پاکستان از نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در هند
- علی لاریجانی: برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان از هر راهکاری استقبال کرده وتلاش میکنیم
- روسیه و پاکستان امروز چندین تفاهمنامه همکاری امضا میکنند
- توقف تجارت و بسته شدن مرزها توسط پاکستان، افغانستان را با بحران اقتصادی و معیشتی مواجه کرده است
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- شرکت وزیر صنعت و تجارت افغانستان در مراسم گشایش نمایشگاه «حلال» استانبول.
- هیئت وزارت بهداشت و درمان افغانستان برای توسعه همکاریهای درمانی به ترکیه سفر کرد.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- اعلام حمایت چین از توسعه طرح استخراج معدن «مس عینک» در افغانستان.
- شرکت وزیر صنعت و تجارت در نمایشگاه حلال ترکیه.
- صادرات چهل هزار تن انجیر از قندهار به خارج از افغانستان.
- سفر عراقچی به پاریس برای گفتوگو با همتای فرانسوی.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- تیراندازی به سرباز گارد ملی آمریکا، فرد مهاجم شهروند افغانستان است.
- انفجار سرگلوله خمپاره در استان بلخ جان سه کودک را گرفت.
- انسداد گذرگاههای افغانستان و پاکستان، هزاران تن کمک در آنسوی مرز گیرمانده است.
- حملات هوایی به شرق افغانستان، یونیسف با خانوادههای کودکان کشته شده ابراز همدردی کرد.
- وزیر صنعت و تجارت طالبان و ایران درباره استفاده موثر از چابهار گفتوگو کردند.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- اداره مهاجرت آمریکا، بررسی درخواست پروندههای مهاجرت افغان را متوقف کرد.
- حمله بر اعضای گارد ملی کاخ سفید، ترامپ خواستار بررسی پروندههای تمام مهاجران افغان شد.
- وزارت خارجه هند: سفر وزیر تجارت افغانستان به هند موفق و سازنده بود.
- یوناما: برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان باید قوانین بین المللی رعایت شود.
- وزیر صنعت و تجارت طالبان با ایران در مورد استفاده موثر از چابهار گفتوگو کرد.