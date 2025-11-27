پخش زنده
امروز: -
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران از تحول اساسی در نظام توزیع نهادههای دامی با دستور مستقیم رئیسجمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیموری سرپرست جهاد کشاورزی استان با اعلام تحول اساسی در نظام توزیع نهادههای دامی، گفت: با پیگیریهای استاندار مازندران، وزیر جهاد کشاورزی و دستور مستقیم رئیسجمهور، پشتیبانی امور دام به عنوان متولی توزیع، خرید کالاها را از بازرگانان انجام میدهد و مستقیماً در بازار عرضه میکند.
تیموری با اشاره به جزئیات این تحول گفت: امروز برای اولین بار در این نظام جدید، ۱۰۴ هزار تن ذرت برای بخش طیور، ۱۰ هزار تن جو برای دامهای سبک و ۱۸ هزار تن جو برای گاوداریهای صنعتی عرضه شد.
وی افزود: بیشترین خرید ذرت توسط مرغداران استان مازندران انجام شده و برای هفته آینده نیز بخش عمدهای از کنجاله سویای مورد نیاز از همین مسیر توزیع خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: این تحول در نظام توزیع نهادههای دامی، گام مهمی در جهت رفع دغدغههای تولیدکنندگان بخش دام و طیور استان است.