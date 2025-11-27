پخش زنده
دومین رویداد توسعه فرهنگ کتابخوانی با نام «خانواده باکلاس؛ خانواده باکتاب» در مجتمع نگین سپاهانشهر اصفهان آغاز بهکار کرد و تا جمعه، هفتم آذرماه میزبان خانوادهها و دوستداران کتاب است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نمایشگاه بیش از سههزار عنوان کتاب در موضوعات متنوع از ادبیات، روانشناسی، تاریخ، کودک و نوجوان تا سبک زندگی و هنر با تخفیف ۴۰ درصدی ارائه میشود. هدف این رویداد، گسترش فرهنگ مطالعه خانوادگی و ایجاد فضایی بانشاط، آموزشی و الهامبخش برای تمام سنین است.
رویداد امسال در فضایی پویا و تعاملی برگزار شده و علاوه بر عرضه کتاب، برنامههای فرهنگی و سرگرمی متنوعی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است؛ ازجمله جلسات قصهگویی، کارگاههای آموزشی، نشستهای ادبی، و مشاورههای تخصصی در زمینه انتخاب کتاب مناسب برای گروههای سنی مختلف است.
یکی از بخشهای پرطرفدار این نمایشگاه، اجرای زنده تصویرسازی با موضوع کتاب و کتابخوانی است که در کنار آن، غرفه نقاشی کودک نیز لحظاتی شاد و خلاقانه برای خانوادهها فراهم کرده است.
همچنین علاقهمندان میتوانند در برنامههای جنبی، چون اکران فیلمهای سینمایی «بچه مردم» و «یوز»، جشن کتاب با حضور شخصیتهای محبوب کودک نظیر ململ و فرشاد، و دیدار با نویسندگان سرشناس کشور شرکت کنند.
نمایشگاه «خانواده باکلاس؛ خانواده باکتاب» از صبح تا شب در مجموعه نگین سپاهانشهر پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.