مامور ۳۶ ساله اداره توزیع برق بندرانزلی که به دلیل برق گرفتگی هنگام انجام وظیفه، از تیر برق سقوط کرد، برای درمان به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: مامور ۳۶ ساله اداره توزیع برق شهرستان بندرانزلی که امروز بر بالای تیر برقی، روبه روی اداره تامین اجتماعی شهرستان در حال رفع مشکل پیش آمده بود، بر اثر برق گرفتگی به زمین سقوط کرد.

دکتر جمشید محمدی افزود: پس از اقدامات درمانی اولیه نیرو‌های اورژانس برای مصدوم، این مامور جوان که به شدت از ناحیه ساعد ۲ دست و پا‌ها دچار سوختگی شده و هوشیار بود، برای درمان به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.