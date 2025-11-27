با هدف انتقال تجر بیات کارآفرینان به نسل جوان رویداد گفتمان سازی نوآوری و سرمایه گذاری در ارومیه برگزار شد.

ارومیه میزبان رویداد گفتمان سازی نوآوری و سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دو نسل یکی برای نشان دادن راه یکی برای کشف مسیر‌های روشن زیر یک سقف گرد آمده بودند.

گفتمان سازی نوآوری و سرمایه گذاری عنوان رویدادی بود که کارآفرینان بزرگ ملی و استانی آمده بودند تا تجربیات ارزشمندشان را بی واسطه به نسل جوان منتقل کنند

علیرضا یونچی کارآفرین ملی، فعال اقتصادی و مشاور کسب و‌کار پیشکسوت کشورمان مهمان ویژه این رویداد بود

در پایان این رویداد از کاظم مرتاض ، احمد قصابی و رضا رستمی سه کارآفرین برتر ملی و استانی تجلیل شد.