به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: پرورش دهندگان زنبور از شمال فارس و استان‌های چهار محال بختیاری، همدان، یزد، اصفهان و آذربایجان در این شهرستان مشغول برداشت عسل کنار از ۱۷۰ هزار کلنی زنبور عسل هستند و پیش بینی می‌شود بیش از هزار تن محصول تولید و علاوه بر بازار داخل به کشور‌های عربی و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

علی علی پور با بیان اینکه برداشت عسل تا نیمه آذرماه ادامه دارد افزود: زنبورداران استان‌های دیگر به دلیل اینکه درخت کنار در این شهرستان در فصل‌های پاییز و بهار به شکوفه می‌نشیند و دارای شهد است به این منطقه می‌آیند.

وی بیان کرد: کلونی‌های زنبور عسل در دامنه کوه و نخلستان‌ها اسکان یافته‌اند و تاکنون زنبورداران بومی و مهاجر، ۸۰۰ تن عسل برداشت کرده‌اند.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.