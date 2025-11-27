به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: در کشت پاییزه حدود ۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان در دشت امامزاده جعفر زیر کشت انواع محصولات سبزی رفته است.

لیلا عطازاده افزود: انواع سبزی خورشت و خوردنی، پیاز، انواع کلم و فلفل از محصولاتی است که این روز‌ها در حال برداشت است.

وی با بیان اینکه همچنین به طور متوسط از هر هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان حدود ۲۵ تن فلفل برداشت می شود گفت: محصول برداشت شده علاوه بر نیاز کشور به کشور‌های روسیه و حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.