به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج سه طرح گردشگری - خدماتی در تویسرکان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بوستان «پرستو» در ۲ هزار مترمربع مساحت با ۲ میلیارد تومان اعتبار، پیاده راهی به نام به «سرباز» به طول ۸۰۰ متر با ۷ میلیارد تومان اعتبار (بین تپه نورالشهدا، آرامگاه رضی الدین آرتیمانی و دریاچه مادر) از جمله طرح‌ها بود.

همچنین طرح روشنایی بلوار رضی الدین آرتیمانی به صورت مشارکتی بین شرکت توزیع برق و شهرداری با دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان امروز به بهره برداری رسید.