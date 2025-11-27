فواد گامی در جهت پاسخگویی و شفافیت
طرح فوریتهای اداری (فواد) با شماره ۱۲۸ با جدیت در دست اجراست و رسانه ملی اجرای این طرح را در مناطق مختلف پیگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سامانه فواد با شماره ۱۲۸ امکان ثبت شکایت درباره کوتاهی کارمندان، نبود جانشین در غیاب مسئولان و تأخیر در انجام خدمات اداری را فراهم میکند.
این طرح از اردیبهشت امسال بهصورت آزمایشی در قزوین آغاز شد و در ماههای مهر و آبان در تهران و البرز گسترش یافت.
به گفتهی مجریان طرح، دستگاههایی که عملکرد مطلوبتری داشتهاند، در این مدت هیچ شکایتی دریافت نکردهاند.
از ابتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۵۵ هزار شکایت در سامانه ثبت شده که ۷۰ درصد آن به نفع مردم به نتیجه رسیده است؛ از این میان، بیش از ۱۱۰۰ شکایت مربوط به استان قزوین بوده است.
در ادامه، خدمت جدیدی نیز به سامانه افزوده شده که شهروندان خارج از کشور میتوانند از طریق شماره ۰۹۳۷۱۲۸۰۰۰۰ شکایت خود را از نحوه ارائه خدمات در سفارتخانهها و کنسولگریها ثبت کنند.
به اعلام وزارت کشور، طرح فواد تا دهه فجر امسال در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.